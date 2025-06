“Una serie di eventi a cascata”: come è crollato il ghiacciaio Birch in Svizzera e il ruolo del cambiamento climatico

MeteoWeb

Una serie di eventi a cascata nelle Alpi svizzere ha portato al colossale crollo del ghiacciaio Birch, che ha spazzato via il villaggio di Blatten nella valle sottostante, hanno dichiarato all’AFP glaciologi e geologi. Giorni prima della frana di mercoledì 28 maggio, gli esperti sapevano che il ghiacciaio avrebbe probabilmente subito un crollo catastrofico. Ma le ragioni risalgono a molto prima. Esistono solide teorie sulle cause e sulla misura in cui il disastro sia legato ai cambiamenti climatici, ma queste devono ancora essere confermate da analisi scientifiche.

“Questo può essere considerato un evento a cascata, perché sono coinvolti processi diversi”, ha spiegato Christophe Lambiel, docente presso l’Istituto di Dinamica della Superficie Terrestre dell’Università di Losanna.

La montagna e il ghiacciaio

Il Monte Kleines Nesthorn, alto 3.342 metri, era già piuttosto instabile e le frane hanno subito una forte accelerazione circa 10 giorni prima. Gli esperti temevano un crollo totale nel giro di poche ore, ma invece si sono verificate frane successive per diversi giorni, che in realtà rappresentavano lo scenario più favorevole.

La frana sul ghiacciaio

Tre milioni di metri cubi di roccia si sono depositati sul ghiacciaio. “Se si carica molto peso su una base instabile, può semplicemente scivolare via. Ed è proprio quello che è successo”, ha dichiarato all’AFP Matthias Huss, direttore del Monitoraggio dei Ghiacciai Svizzeri (GLAMOS). “Il ghiacciaio ha accelerato fortemente in risposta a questo carico aggiuntivo, e poi è avvenuto il disastro”.

Il ghiacciaio Birch

Il ghiacciaio Birch rappresenta un caso speciale: l’unico ghiacciaio svizzero ad avanzare, anziché ritirarsi. Tuttavia, questo non è dovuto a nevicate eccessive. La sua avanzata “è stata molto probabilmente dovuta al precarico con frane da questa montagna, che alla fine è crollata. Quindi la frana non è iniziata dal nulla”, ha detto Huss.

Il ghiacciaio si trovava su un pendio ripido, e ancora più ripido sul fronte, il che ha peggiorato la dinamica.

Si prevedeva che le frane di minore entità dal fronte del ghiacciaio martedì 27 sarebbero continuate, mentre il crollo totale improvviso di mercoledì 28 sarebbe stato considerato uno scenario meno probabile.

Come è crollato il ghiacciaio

Le frane hanno alterato l’equazione dello stress tra il peso del ghiacciaio e il pendio, che ne regola la velocità di avanzamento, ha detto Lambiel all’AFP. Come per spingere un’auto, ci vuole molta forza per avviare il movimento, ma meno una volta che è in movimento, ha spiegato.

Huss ha affermato che i 1.000 metri di altitudine tra il ghiacciaio e il fondovalle della Lotschental hanno aggiunto “un’enorme quantità di energia potenziale“, che per attrito scioglie parte del ghiaccio, rendendo la caduta “molto più dinamica rispetto a una caduta di sola roccia“.

Il ruolo dello scioglimento del permafrost

Le condizioni del permafrost si stanno deteriorando in tutte le Alpi. Il ghiaccio all’interno delle fessure delle rocce si è sciolto a livelli sempre più profondi nell’ultimo decennio, soprattutto dopo l’ondata di caldo dell’estate 2022. “Il ghiaccio è considerato il cemento delle montagne. Diminuendo la qualità del cemento, si riduce la stabilità della montagna”, ha affermato Lambiel.

Huss ha aggiunto: “al momento, non possiamo affermare che il crollo di questa montagna sia dovuto allo scioglimento del permafrost, ma è almeno una spiegazione molto probabile, o un fattore, che ha innescato o accelerato il processo di sgretolamento della montagna”.

Il ruolo del cambiamento climatico

Jakob Steiner, geologo dell’Università di Graz in Austria, ha dichiarato all’AFP: “non ci sono ancora prove chiare, per questo caso specifico, che ciò sia stato causato dal cambiamento climatico”.

Huss ha affermato che stabilire un collegamento così diretto è “complicato“. “Se questa montagna fosse crollata solo a causa del cambiamento climatico, tutte le montagne delle Alpi potrebbero crollare, e non lo fanno“, ha affermato. “È una combinazione di cambiamenti a lungo termine nella geologia della montagna. Il cedimento del ghiacciaio in quanto tale non è correlato al cambiamento climatico. Sono piuttosto i processi del permafrost, che sono cambiamenti molto complessi e a lungo termine”.

A proposito di un legame tra il cambiamento climatico e l’evoluzione del ghiacciaio nel tempo, Lambiel ha affermato: “onestamente, non lo sappiamo. Ma l’aumento delle frane sul ghiacciaio negli ultimi 10 anni può essere collegato al cambiamento climatico”.

Altri ghiacciai

Le moderne tecniche di monitoraggio rilevano l’accelerazione del ghiaccio con elevata precisione e consentono quindi allerte tempestive. Lambiel ha affermato che circa 80 ghiacciai nella stessa regione della Svizzera sono considerati pericolosi e sotto monitoraggio. “La grande sfida è capire dove indirizzare il monitoraggio dettagliato”, ha affermato Huss.

Lambiel ha affermato che i siti con interazioni ghiacciaio-permafrost oltre i 3.000 metri avrebbero ora bisogno di ulteriori ricerche. Ma sono difficili da raggiungere e monitorare. Steiner ha affermato: “probabilmente il permafrost in rapida evoluzione può svolgere un qualche ruolo. Questo è preoccupante perché significa che le montagne stanno diventando molto più instabili”.