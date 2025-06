Sette nuovi occhi sul pianeta: l’Italia lancia la costellazione HEO

Sette satelliti sono stati lanciati per la missione italiana di osservazione della Terra IRIDE. I satelliti fanno parte della costellazione Hawk for Earth Observation (HEO), che trasporta strumenti ottici multispettrali. La costellazione fornirà dati per prodotti e servizi che aiuteranno le pubbliche autorità a prendere decisioni basate su dati scientifici provenienti dallo spazio. Il programma IRIDE fornirà informazioni per una vasta gamma di servizi ambientali, di emergenza e di sicurezza per l’Italia.