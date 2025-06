Alpinismo: in una settimana Londra-Everest-Londra grazie al gas xenon

MeteoWeb

Dall’asfalto di Londra alla vetta dell’Everest e ritorno in soli 7 giorni: è l’incredibile impresa compiuta da 4 britannici grazie all’organizzazione dell’agenzia di spedizioni alpine dell’austriaco Lukas Furtenbach. Un’avventura estrema resa possibile da un elemento insolito per l’alpinismo: lo xenon. Il gas nobile, noto per il suo uso in campo anestetico, è stato impiegato per la sua capacità di stimolare la produzione di eritropoietina (EPO), accorciando i tempi di acclimatamento. I 4 alpinisti sono partiti il 16 maggio da Londra, raggiungendo Kathmandu il giorno dopo. Da lì, direttamente al campo base dell’Everest a 5.300 metri. Il 21 maggio alle 7:03 erano già in vetta, a 8.848 metri. Dopo una rapida discesa e una visita medica, il rientro a Londra è avvenuto il 23 maggio alle 6:15.