Si rompe frigo nel laboratorio di chimica: evacuazioni al Politecnico di Milano per rischio deflagrazione

Attimi di paura al Politecnico di Milano dove la rottura di un frigo, nel laboratorio di chimica di via Mancinelli, ha fatto scattare l’allarme e l’intervento dei Vigili del Fuoco. All’interno, tra le altre cose, c’erano infatti circa cinque grammi di sali di diazonio che si ritiene possano provocare una deflagrazione. I locali con il personale addetto sono stati evacuati, permettendo la messa in sicurezza dell’area. Sul posto, oltre al personale del Nucleo NBCR del Comando di Milano, anche gli artificieri della compagnia dei Carabinieri. I sali di diazonio sono composti organici, derivati da ammine aromatiche, che possono essere esplosivi, in particolare allo stato solido, e rilasciare azoto gassoso.

In seguito, sono cominciate le operazioni di bonifica del frigo. Al termine della bonifica, il materiale sarà fatto brillare.