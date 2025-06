Siccità, a Potenza limitato uso dell’acqua fino a settembre

MeteoWeb

Da ieri a Potenza è scattata l’ordinanza che impone un uso limitato dell’acqua fino a settembre a causa della siccità. L’ordinanza numero 56 del 17 giugno 2025 del sindaco Vincenzo Telesca dispone per tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a tutto il 30 settembre, il divieto di prelievo e di utilizzo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati; lavaggio di aree di pertinenza, cortili e piazzali; lavaggio di veicoli, macchine ed attrezzature; riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino; e per tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico sanitario.

“Invito i cittadini a un utilizzo limitato, responsabile e razionale della risorsa idrica, per evitare inutili sprechi”, spiega il sindaco. “Ricordo che la mancata osservanza alle disposizioni dell’ordinanza comporta l‘applicazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro”. Il sindaco ha annunciato che saranno disposti appositi controlli per verificare il rispetto dell’ordinanza.