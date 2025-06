Siccità Puglia: in Capitanata scenario critico

MeteoWeb

Grave la situazione in Puglia sul fronte siccità, nonostante le precipitazioni di maggio siano state superiori del 32% rispetto alla media storica e con una distribuzione piuttosto omogenea, tranne che sul Tavoliere, dove sono state più scarse, innescando uno scenario critico che impone di investire in manutenzione del territorio, infrastrutturazione idraulica ed innovazione, perché senza acqua non c’è cibo: è quanto riporta Coldiretti Puglia, in occasione della giornata mondiale per combattere desertificazione e siccità che ricorre il 17 giugno, sottolineando che nelle dighe della Capitanata ci sono quasi 60 milioni di metri cubi d’acqua in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La Capitanata combatte da 2 settimane una guerra impari con temperature straordinarie e con accumuli d’acqua che probabilmente non basteranno nemmeno a soddisfare il fabbisogno potabile nei prossimi mesi, senza contare i danni ad un’agricoltura già compromessa da oltre un anno di siccità; gli invasi foggiani trattengono ora volumi idrici, pari a 104 milioni di metri cubi d’acqua.