Sicilia, vasto incendio a Caltanissetta: impegnati elicottero e Canadair

Da ore, i Vigili del Fuoco e gli uomini del Corpo forestale sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio a Caltanissetta tra la vallata del “Signore della Città” e via Stazzone. A fuoco sterpaglie e macchia mediterranea. La densa coltre di fumo sta creando problemi soprattutto alla viabilità a causa della scarsa visibilità. Sul posto è presente anche la Polizia. Al momento non è stato necessario evacuare le abitazioni, ma la situazione è monitorata dalle forze dell’ordine. Oltre ai mezzi di terra è in azione un elicottero ed è stato richiesto anche l’intervento di un Canadair. Sono in arrivo squadre dei Vigili del Fuoco di Enna.

A rendere difficili le operazioni di spegnimento il vento di scirocco e le alte temperature di oggi in città dove è stata raggiunta una massima di quasi +39°C.

Inoltre, un altro incendio sta provocando disagi alla circolazione ferroviaria nell’Agrigentino: un treno è infatti fermo fra le stazioni di Aragona Caldare e Agrigento a causa di un rogo lungo la linea ferrata. L’incendio di sterpaglie ha provocato una grande nuvola di fumo nero e rischia di espandersi a causa del forte vento che soffia da questa mattina. Dalla sala operativa dei pompieri è stata subito inviata una squadra per circoscrivere il fuoco e consentire il passaggio del convoglio.