Sicurezza nucleare in Italia: la presentazione della Relazione annuale al Governo e al Parlamento

MeteoWeb

Si terrà mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 11:00, presso la prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati (Palazzo Montecitorio, ingresso principale), la presentazione della Relazione al Governo e al Parlamento sulle attività svolte e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. L’iniziativa, promossa dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), rappresenta un appuntamento annuale di fondamentale importanza per fare il punto sulla situazione del settore in Italia, valutando il livello di sicurezza degli impianti, i controlli effettuati, le azioni di vigilanza e gli sviluppi normativi e tecnologici legati alla radioprotezione.

Alla presentazione saranno presenti rappresentanti istituzionali, esperti del settore e organi di informazione, in un momento di trasparenza e confronto aperto sui temi cruciali della tutela della salute pubblica, della protezione dell’ambiente e dell’adeguamento alle normative europee e internazionali.