Singapore lancia studio strategico per difendere le isole dall’innalzamento del mare

Singapore ha annunciato un importante studio biennale per affrontare una delle minacce più pressanti del cambiamento climatico: l’innalzamento del livello del mare. L’iniziativa, guidata dalla Pub, l’agenzia nazionale per l’acqua, si concentrerà su otto isole chiave situate al largo della costa meridionale, tra cui Pulau Tekong, Kusu Island e le Southern Islands, che rivestono ruoli cruciali a livello strategico, ecologico e turistico.

L’obiettivo è duplice: comprendere in che modo l’aumento delle acque – che potrebbe raggiungere fino a 1,15 metri entro il 2100 – impatterà queste aree e individuare le soluzioni più efficaci per proteggerle. L’urgenza è evidente: senza interventi tempestivi, le infrastrutture e gli ecosistemi delle isole rischiano danni irreversibili.

Il bando per lo studio è stato ufficialmente lanciato ieri, e i lavori inizieranno entro il 2026. Questa mossa rappresenta non solo una risposta alla crisi climatica, ma anche un investimento nella resilienza a lungo termine del territorio nazionale. Singapore, nazione insulare densamente popolata, mostra così un esempio concreto di pianificazione lungimirante per affrontare sfide ambientali sempre più complesse.