Site firma in Marocco il suo più grande contratto ferroviario internazionale

Il gruppo bolognese Site, attivo nelle infrastrutture tecnologiche integrate, ha siglato il più rilevante accordo ferroviario mai ottenuto all’estero dalla sua fondazione, un traguardo da oltre 140 milioni di euro. L’azienda, che vanta un fatturato annuo di 547 milioni e oltre 3.000 dipendenti, si è aggiudicata due commesse dalle ferrovie marocchine ONCF (Office National des Chemins de Fer) per lo sviluppo della nuova tratta ad alta velocità Kénitra–Marrakech, un’infrastruttura strategica in vista del Mondiale di calcio 2030. Il progetto attraverserà il cuore economico del Marocco, collegando su 400 km le principali aree logistiche e aeroportuali tra Casablanca e Marrakech, compresi gli stadi Moulay Abdellah e Hassan II, che saranno tra i protagonisti dell’evento sportivo. E’ quanto riporta ‘Il Sole 24 ore’.

Site sarà responsabile della costruzione della rete di telecomunicazione ferroviaria – inclusi sistemi in fibra ottica ad altissima capacità e rete GSM – dell’impiantistica per la distribuzione elettrica e della progettazione delle soluzioni di cybersecurity. Tutto sarà realizzato secondo gli standard europei ERTMS di livello 2, garanzia di interoperabilità e sicurezza nel controllo del traffico ferroviario ad alta velocità. Il gruppo italiano opererà all’interno del consorzio guidato dalla francese Compagnie des Signaux (gruppo Mermec), titolare dell’intero appalto tecnologico affidato da ONCF per il segnalamento ferroviario. Le attività di Site comprendono anche opere civili funzionali e l’integrazione dei diversi sistemi.

Le dichiarazioni

“Essere scelti per un’opera così ambiziosa conferma la nostra capacità di affrontare progetti complessi integrando telecomunicazioni, energia e sicurezza con soluzioni scalabili e affidabili”, ha dichiarato il presidente e CEO Stefano Borghi. “Il Nord Africa è per noi un’area strategica e questa commessa consolida la nostra presenza in una regione in pieno sviluppo”. Fondata a Bologna oltre 75 anni fa, Site ha trasformato il proprio profilo da azienda di installazione telefonica a operatore tecnologico completo, con competenze in telecomunicazioni, energia, ICT, segnalamento ferroviario e sicurezza informatica. Conta oggi più di 30 sedi in Italia e un solido radicamento internazionale, soprattutto in Nord Africa e Medio Oriente. Negli ultimi anni ha anche potenziato la propria crescita tramite acquisizioni, tra cui quella della sarda Selt Spa nel 2021, espandendosi nei settori dell’alta tensione, delle energie rinnovabili e dei cavi sottomarini.

La linea Kénitra–Marrakech rientra nel piano di sviluppo ferroviario promosso dal re del Marocco Mohammed VI, che punta a estendere la rete ad alta e media velocità per coprire 5.000 km e raggiungere 43 città, rispetto alle 23 attuali. L’obiettivo è quello di servire l’87% della popolazione e posizionare il Paese come hub logistico intercontinentale in vista della FIFA World Cup 2030.

“Questo incarico valorizza tutte le nostre competenze, dalla progettazione di infrastrutture complesse alla protezione delle reti critiche, rafforzando la nostra presenza a livello internazionale nel settore ferroviario high-tech”, ha concluso Luca Alfano, direttore della Business Unit Trasporti del gruppo.