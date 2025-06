Social, Macron: “li vieteremo ai minori di 15 anni se l’UE non lo farà”

MeteoWeb

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato ieri che la Francia vieterà i social media ai minori di 15 anni se, entro “qualche mese“, non sarà l’UE a provvedere in questo senso. “Dobbiamo vietare i social media ai minori di 15 anni“, ha dichiarato il capo dello Stato alla televisione France 2 dopo che un bidella è stata accoltellata a morte da uno studente di 14 anni all’ingresso di una scuola media alle porte di Parigi. “Vi do qualche mese per la mobilitazione europea. Altrimenti (…) inizieremo a farlo in Francia. Non vediamo l’ora“, ha affermato Macron.