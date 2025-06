Il Sole e il suo gemello “anziano”: svelato il futuro magnetico delle stelle

MeteoWeb

Un team internazionale, guidato dalla ricercatrice dell’Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA2) Ângela Santos, ha effettuato la prima misurazione del campo magnetico di β Hydri, una vicina stella subgigante analoga al Sole in fase avanzata. Questo risultato, pubblicato oggi su Astronomy & Astrophysics, ha rivelato una frenatura magnetica inaspettatamente forte, che supporta l’idea di una “dinamo rinata” nelle stelle subgiganti.

Ângela Santos (IA & Dipartimento di Fisica e Astronomia della Facoltà di Scienze dell’Università di Porto – DFA-FCUP), autrice principale di questo articolo, afferma: “Negli ultimi anni, abbiamo scoperto che l’evoluzione dell’attività magnetica stellare è significativamente più complessa di quanto si pensasse in precedenza. Studiare stelle simili al Sole, come β Hydri, in particolare in diversi stati evolutivi, è fondamentale per costruire un quadro completo di come le stelle e i loro sistemi invecchiano“.

β Hydri è una delle stelle più luminose visibili a occhio nudo nel cielo australe e una delle stelle più studiate oltre al Sole. Leggermente più massiccia della nostra stella e più avanti nel suo ciclo di vita, è stata a lungo utilizzata come modello per comprendere l’eventuale evoluzione del Sole in una subgigante.

Nonostante la sua età, β Hydri mostra segni di un ciclo di attività magnetica simile a quello del Sole, una caratteristica inaspettata per una stella a questo punto della sua evoluzione. Il team ha ottenuto dati spettropolarimetrici ad alta precisione utilizzando lo strumento HARPSpol presso il telescopio da 3,6 metri dell’European Southern Observatory (ESO) a La Silla (Cile). Queste osservazioni hanno permesso, per la prima volta, una stima diretta del campo magnetico superficiale della stella.

Combinando questa misurazione del campo magnetico con i parametri stellari derivati da studi precedenti, inclusi i recenti dati fotometrici della missione spaziale TESS della NASA, i ricercatori hanno calcolato l’attuale frenatura magnetica di β Hydri, il processo attraverso il quale una stella perde momento angolare a causa del suo vento magnetico.

“La nostra analisi mostra che β Hydri sta subendo una frenatura magnetica parecchie volte più forte di quella del Sole“, afferma Ângela Santos. “Questo è un chiaro segno che la stella ospita una dinamo su larga scala, il che è sorprendente per una subgigante“.

Questa scoperta supporta l’emergente scenario della “dinamo rinata”, in cui le stelle subgiganti – dopo una fase magnetica più tranquilla tipica della mezza età – possono sperimentare una riattivazione dell’attività magnetica man mano che i loro strati esterni si espandono.

“Questo tipo di comportamento sfida la nostra comprensione convenzionale dell’evoluzione magnetica stellare e rende β Hydri un punto di riferimento per testare e perfezionare i modelli di frenatura magnetica ed evoluzione della dinamo in stelle anziane simili al Sole“, afferma Tiago Campante, responsabile del Gruppo di Ricerca in Astrofisica Stellare presso l’IA e professore presso il DFA-FCUP.

Il co-autore Ricardo Gafeira (IA & Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra – FCTUC) aggiunge: “Ha anche implicazioni per gli ambienti planetari perché β Hydri sembra aver riacceso il suo motore magnetico, aumentando potenzialmente i pericoli meteorologici spaziali per eventuali pianeti vicini“.

Come stella gemella più anziana del Sole, β Hydri offre uno sguardo al futuro magnetico della nostra stella e forse, un avvertimento per qualsiasi pianeta in orbita attorno a questi soli “in pensione”.

Lo studio sottolinea la leadership scientifica dell’IA nella ricerca sulla connessione Sole-stella, che coinvolge diversi campi, combinando evoluzione stellare, astrosismologia e modellazione del campo magnetico.