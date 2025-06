Solstizio d’estate 2025: cosa succede nel giorno più lungo dell’anno e perché è così speciale

MeteoWeb

Hai mai desiderato giornate lunghissime e notti brevissime? Allora il solstizio d’estate è il momento perfetto per te e per tutti gli amanti della luce solare. Nel 2025, l’appuntamento è per venerdì 20 giugno negli Stati Uniti e già sabato 21 giugno in Europa. Questo giorno segna ufficialmente l’inizio dell’estate nell’emisfero boreale, con il massimo delle ore di luce e la notte più corta dell’anno. Il solstizio d’estate ha affascinato l’umanità fin dai tempi più remoti. Alcuni dei più celebri monumenti del mondo antico, come Stonehenge in Inghilterra, sono stati costruiti per allinearsi perfettamente con la luce solare proprio in questo giorno. Le celebrazioni pagane legate al solstizio, incentrate su fertilità, abbondanza e ciclicità della natura, continuano a vivere anche oggi.

Tra gli eventi moderni più iconici c’è proprio il raduno a Stonehenge, dove migliaia di persone si riuniscono per osservare il sole sorgere allineandosi con le antiche pietre. In Svezia si festeggia la Midsommar, la vigilia di mezza estate, con danze attorno al palo di maggio e riti legati all’amore. In Ucraina e in altre zone dell’Europa orientale si celebra la Notte di Ivan Kupala, con fuochi, canti e rituali romantici. In India, invece, la giornata coincide con la Giornata Internazionale dello Yoga, promossa dalle Nazioni Unite.

La scienza dietro il solstizio

Ma cos’è, scientificamente, il solstizio d’estate? Si verifica quando l’asse terrestre, inclinato di circa 23,5 gradi, è orientato in modo che il Sole raggiunga il suo punto più alto nel cielo rispetto all’emisfero nord. Questo accade una sola volta all’anno e segna l’inizio astronomico dell’estate. Nel 2025, il solstizio avverrà alle 3:42 del mattino di sabato 21 giugno a Londra, corrispondenti alle 22:42 del 20 giugno a New York e alle 19:42 a Los Angeles. A Tokyo sarà già l’11:42 del 21 giugno. Nell’emisfero sud, invece, sarà il solstizio d’inverno, con la giornata più corta dell’anno.

Chi riceve più luce?

La quantità di luce solare varia enormemente a seconda della latitudine. A Quito, in Ecuador, vicino all’equatore, il cambiamento è minimo: solo 6 minuti in più di luce. Ma a Helsinki, in Finlandia, il sole sorge alle 3:54 e splende per quasi 19 ore. Ancora più a nord, a Fairbanks, in Alaska, si sfiorano le 22 ore di luce solare: là, le notti non diventano mai completamente buie.

Fa anche più caldo?

Curiosamente, no. Il solstizio segna il massimo della luce solare, ma non il picco delle temperature. In gran parte dell’emisfero nord, i mesi più caldi sono luglio e agosto. Questo perché la Terra continua ad assorbire calore anche dopo il solstizio, e solo più avanti il bilancio energetico si inverte, portando gradualmente a un raffreddamento.

Come celebrare il solstizio

Oltre alle celebrazioni tradizionali già citate, molte persone scelgono di onorare il solstizio trascorrendo del tempo all’aria aperta, organizzando picnic, passeggiate al tramonto o momenti di riflessione. In molte culture, è un’occasione per connettersi con la natura, celebrare la luce e rinnovare speranze e propositi.