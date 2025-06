Lo spettacolo del Solstizio d’Estate a Stonehenge: centinaia di persone salutano l’alba | FOTO

MeteoWeb

Come ogni anno, il Solstizio d’Estate ha richiamato centinaia di persone a Stonehenge, il celebre sito neolitico nel Wiltshire, Inghilterra. All’alba del 21 giugno, il sole è sorto perfettamente allineato con le pietre megalitiche, offrendo uno spettacolo unico che affascina da millenni. Tra druidi in abiti tradizionali, turisti e curiosi, l’atmosfera era carica di spiritualità e meraviglia.

Stonehenge è da sempre oggetto di studi scientifici per la sua misteriosa origine e per la precisione astronomica con cui è stato costruito, forse come osservatorio solare o luogo di culto. Le foto suggestive di Ezio Cairoli documentano l’intenso momento in cui la luce solare filtra tra i monoliti, celebrando il giorno più lungo dell’anno.

Un evento che unisce scienza, storia e tradizione, ricordandoci quanto l’uomo abbia da sempre guardato il cielo alla ricerca di significato.