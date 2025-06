Sorpresi dalla troppa neve: giovani escursionisti restano bloccati in bivacco a oltre 2000 metri

MeteoWeb

Due escursionisti diciottenni di Padova si sono ritrovati bloccati oggi agli oltre duemila metri del bivacco del Marmol, sul gruppo della Schiara nelle Dolomiti bellunesi, sorpresi per la quantità di neve ancora presente per la quale non erano attrezzati, pensando fosse già estate. I due, saliti al bivacco in mattinata, non se la sono quindi sentita né di proseguire, né di tornare indietro, per cui hanno chiamato il Suem 118 di Pieve di Cadore che a sua volta ha imbarcato due tecnici del Soccorso Alpino di Belluno.

Le nuvole però non permettevano l’avvicinamento in volo, costringendo a sbarcare i due tecnici più in alto. Mentre questi raggiungevano a piedi il bivacco, i due ragazzi nel frattempo erano stati presi in carico da altri escursionisti molto meglio attrezzati per la neve che li avevano riaccompagnati a valle al Rifugio Settimo Alpini, rendendo inutile l’intervento del Soccorso Alpino.