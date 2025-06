Spagna, la situazione energetica: una fonte rinnovabile guida la produzione elettrica

MeteoWeb

Nel 2024, l’energia eolica ha coperto il 23% della domanda in Spagna, diventando la principale fonte di generazione elettrica del paese. E’ quanto indicato dai dati dell’Associazione imprenditoriale eolica (Aee). Questo risultato è stato ottenuto grazie all’installazione di 1,1 gigawatt (GW) di nuova capacità eolica, quasi il doppio rispetto all’anno precedente, portando la capacità totale a 31,6 GW. In totale, sono stati costruiti 27 nuovi parchi eolici con 240 aerogeneratori, contribuendo a un totale nazionale di 1.416 parchi e 22.486 turbine installate. La generazione eolica ha contribuito a ridurre il prezzo dell’elettricità nel mercato giornaliero del 24%, con un risparmio lordo accumulato di 5 miliardi di euro per i consumatori.