Spagna, palline bianche in mare: chiuse spiagge a sud di Valencia

Le spiagge del sud della provincia di Valencia sono state chiuse oggi in via precauzionale dopo che in mare sono comparse piccole palline bianche, simili a chicchi di riso. Il timore è che possa trattarsi di una fuoriuscita di materiale tossico. Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato che sono in corso analisi dei campioni raccolti in diversi punti della costa. I comuni colpiti hanno ordinato la chiusura dei lidi, su raccomandazione del Ministero dell’Ambiente e del servizio di emergenza 112.