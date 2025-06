Spazio, conto alla rovescia per il lancio della missione Ax-4 sulla ISS

MeteoWeb

È previsto per martedì 10 giugno, alle 14:22 ora italiana, il lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) della missione Ax-4 di Axiom Space, che segnerà il ritorno al volo spaziale umano per India, Polonia e Ungheria dopo oltre quattro decenni di attesa. Quattro i membri dell’equipaggio a bordo: la comandante statunitense Peggy Whitson, il pilota indiano Shubhanshu Shukla, l’ungherese specialista di missione Tibor Kapu e l’astronauta polacco Slawosz Uznanski-Wisniewski dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). I quattro partiranno a bordo di una navetta Crew Dragon di SpaceX che verrà lanciata con un razzo Falcon 9 dalla base 39A del Kennedy Space Center in Florida.

Una volta in orbita, i quattro astronauti trascorreranno due settimane a bordo della ISS per condurre dimostrazioni tecnologiche ed esperimenti scientifici. Tra i progetti in programma, spicca la sperimentazione di rebecsinib, un promettente farmaco anti-cancro che agisce sul gene Adar1.