Spazio, ESA e Dassault Aviation aprono la strada a potenziali collaborazioni

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha firmato una Lettera d’Intenti (LoI) con Dassault Aviation, un produttore francese di aeromobili civili e militari riconosciuto in tutto il mondo per la sua eccellenza, sottolineando il loro comune interesse a sviluppare una relazione più stretta. L’ESA, con la sua ambiziosa strategia per l’esplorazione spaziale, Explore2040, è alla ricerca di soluzioni innovative per lo sviluppo delle capacità di raggiungere e tornare dall’orbita terrestre bassa (LEO), dalla Luna e da Marte, e sostiene il progresso di tecnologie abilitanti critiche selezionate da utilizzare e dimostrare in particolare in orbita bassa (LEO), come il rientro iperveloce.

Dassault Aviation, leader anche nell’ingegneria aerospaziale, sta sviluppando le sue attività spaziali concentrandosi sulla progettazione di uno spazioplano riutilizzabile basato su forme portanti che uniscono tecnologie aeronautiche e spaziali. Il loro interesse per le piattaforme LEO automatizzate, adatte ai mercati commerciali e istituzionali, li ha portati a sviluppare un concetto di veicolo chiamato “Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration (VORTEX)”, progettato per la ricerca spaziale, il trasporto di merci da e verso le stazioni spaziali e una gamma di servizi in orbita. Questo progetto si basa su una notevole esperienza nel campo degli spazioplani, avendo partecipato a numerosi programmi come Hermes, il veicolo di soccorso per l’equipaggio X-38 della NASA, il dimostratore dell’Intermediate eXperimental Vehicle (IXV) dell’ESA e i concetti dell’Airborne Reusable Hypersonic Experimental Vehicle (VEHRA).

“La decennale esperienza di Dassault Aviation nei sistemi aeronautici e spaziali la posiziona perfettamente per essere pioniera nelle tecnologie spaziali critiche”, ha dichiarato Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea. “Con VORTEX, Dassault contribuisce a rafforzare le capacità europee e a garantire un accesso sovrano allo spazio in un settore spaziale in forte crescita e competitivo. Non vediamo l’ora di unire le nostre competenze e lavorare fianco a fianco per un’Europa più forte nello spazio”.

“La nostra roadmap Vortex mira a rafforzare le capacità sovrane essenziali dell’Europa e ad affrontare le nuove sfide dell’economia spaziale. Questa lettera d’intenti è un perfetto riconoscimento delle competenze complementari dell’Agenzia Spaziale Europea e di Dassault Aviation nello sviluppo di tecnologie critiche e soluzioni spaziali innovative”, ha dichiarato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

Pertanto, i firmatari della Lettera d’intenti hanno identificato un interesse reciproco nello sviluppare una relazione più stretta con il potenziale di ridurre congiuntamente i rischi delle tecnologie critiche e di esplorare ulteriormente le potenzialità di collaborazione in aree come le destinazioni LEO e in particolare intorno ai veicoli orbitali. Pertanto, entrambi prevedono un interesse a cooperare su una versione suborbitale ridotta di VORTEX, che funga da banco di prova, con particolare attenzione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a:

progettazione, test e qualificazione di tecnologie e componenti chiave.

Nuovi materiali e processi di integrazione.

Valutazione della fattibilità dell’inclusione di futuri payload in caso di integrazione di un vano dedicato sul prodotto finale.

Questo lavoro congiunto si baserà sullo scambio di informazioni pertinenti e sulla conduzione di studi o attività preparatorie, per contribuire a definire i rispettivi ruoli e responsabilità nella realizzazione di potenziali attività congiunte, sfruttando le capacità di ciascuna parte.

“L’Europa beneficia di un’ampia gamma di competenze diverse e complementari. Ampliare la base industriale europea è fondamentale per le nuove opportunità che si presentano nell’esplorazione spaziale, puntando a una maggiore autonomia“, ha affermato Daniel Neuenschwander, Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA.