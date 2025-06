Spazio: la missione Ax-4 ha finalmente una nuova data di lancio

MeteoWeb

Dopo un rinvio causato da un’anomalia a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la missione Axiom-4 (Ax-4), frutto della collaborazione tra SpaceX e la compagnia texana Axiom Space, ha finalmente una nuova data di lancio: il decollo è previsto non prima delle 08:31 ora italiana del 25 giugno. Il vettore Falcon 9 e la capsula Crew Dragon, entrambi forniti da SpaceX, porteranno nello Spazio 4 astronauti dalla storica rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center della NASA. L’equipaggio sarà guidato dalla veterana Peggy Whitson, ex astronauta NASA e attuale direttrice dei voli spaziali umani per Axiom. A bordo con lei ci saranno 3 astronauti privati, provenienti rispettivamente da India, Polonia e Ungheria: Shubhanshu Shukla, Sławosz Uznański–Wiśniewski e Tibor Kapu, i primi rappresentanti dei loro Paesi a partecipare a una missione verso la ISS.

Missione Ax-4, i rinvii

Il lancio era stato posticipato a causa di una perdita d’aria nel modulo russo Zvezda della ISS. Sebbene il problema fosse già noto da tempo, recenti variazioni nei dati di pressione hanno portato le agenzie coinvolte a ritardare la missione fino alla conferma della sicurezza dell’operazione. Tuttavia, nel comunicato che annuncia la nuova finestra di lancio, la NASA non ha fornito aggiornamenti sullo stato attuale della perdita.

Una missione ricca di attività scientifiche

La missione Ax-4 avrà una durata prevista di circa 2 settimane e si preannuncia come la più ricca di attività scientifiche tra quelle finora organizzate da Axiom: oltre 60 esperimenti e iniziative di divulgazione scientifica e STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) sono in programma a bordo del laboratorio orbitante.

Se la partenza avverrà regolarmente, il rendez-vous con la ISS è previsto per le 13 ora italiana di giovedì 26 giugno.