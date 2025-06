Spazio, missione Ax-4: perdita sulla ISS costringe a rinviare (ancora) il lancio

MeteoWeb

La missione Ax-4, la 4ª del programma privato di voli spaziali umani di Axiom Space in collaborazione con SpaceX, è attualmente sospesa a causa di un’anomalia nella ISS. Il problema risiede nel modulo russo Zvezda, dove una perdita d’aria, nota da tempo, ha mostrato variazioni di pressione recentemente, portando gli ingegneri a sospendere l’invio di nuovi astronauti fino a quando non sarà garantita la piena sicurezza.

Nonostante le riparazioni effettuate, la NASA ha segnalato che, sebbene la pressione nel tunnel di trasferimento del modulo sia ora stabile, sono necessari ulteriori accertamenti. In un aggiornamento, l’agenzia ha sottolineato come l’interconnessione dei sistemi della ISS richieda cautela prima di autorizzare l’arrivo di nuovi membri dell’equipaggio.

Una missione dal forte valore simbolico

Ax-4 rappresenta un passo significativo nella storia dell’esplorazione spaziale internazionale. L’equipaggio include astronauti che saranno i primi rappresentanti di India, Polonia e Ungheria a raggiungere la ISS: Shubhanshu Shukla (India), Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polonia) e Tibor Kapu (Ungheria), sotto il comando dell’ex astronauta NASA Peggy Whitson, ora direttrice dei voli umani di Axiom.

Il lancio avverrà dal Kennedy Space Center in Florida, utilizzando un razzo Falcon 9 e una nuova capsula Crew Dragon. Una volta in orbita, la missione avrà una durata di circa 2 settimane, durante le quali l’equipaggio condurrà oltre 60 esperimenti scientifici e attività educative nell’ambito STEM, segnando un record per le missioni Axiom.

Verso una stazione spaziale privata

Le missioni Ax non sono solo viaggi temporanei sulla ISS: rappresentano passi cruciali nella costruzione del futuro spazio privato. Axiom Space prevede infatti di lanciare nei prossimi anni il proprio modulo orbitale, inizialmente agganciato alla ISS, ma destinato a separarsi per diventare la prima stazione spaziale commerciale indipendente.

In attesa di una nuova data di lancio, l’equipaggio di Ax-4 resta in quarantena, pronto a scrivere un nuovo capitolo nell’esplorazione spaziale internazionale non appena le condizioni lo permetteranno.