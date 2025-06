Spazio, missione Ax-4 verso la ISS: nuova possibile data di lancio

MeteoWeb

La NASA ha reso noto che la missione privata Ax-4 potrebbe essere lanciata verso la Stazione Spaziale Internazionale già a partire dal 19 giugno, mentre si cerca di capire se ci sia una perdita d’aria nel segmento russo della ISS. L’Agenzia spaziale ha affermato che sta lavorando con Axiom Space e SpaceX per “valutare le opportunità di lancio” per la missione Ax-4, la prima delle quali avrà luogo il 19 giugno.

Il lancio della missione era previsto per l’11 giugno, ma è stato posticipato la sera prima per riparare una perdita di ossigeno liquido in uno dei motori del primo stadio del Falcon 9. La riparazione avrebbe consentito un lancio già il 13 giugno, ma il 12 giugno la NASA ha bloccato le operazioni per consentire all’agenzia e a Roscosmos di valutare una perdita in un modulo russo della ISS.

La NASA ha affermato che i team stanno facendo progressi nella valutazione della situazione, consentendo di pianificare nuove opportunità di lancio per Ax-4. L’agenzia ha anche confermato che SpaceX ha riparato la perdita di ossigeno liquido nel booster del Falcon 9.