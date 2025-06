Spazio, Putin: “vanno aumentati gli investimenti privati”

MeteoWeb

Il presidente Vladimir Putin intende aumentare gli investimenti privati nell’industria spaziale della Russia, ma è consapevole che ciò potrà avvenire solo se saranno offerti incentivi economici: è quanto riporta l’agenzia russa Tass. Putin ha chiesto al capo di Roscosmos Dmitry Bakanov quando inizieranno ad affluire fondi privati nell’industria spaziale. “Finché gli investitori non capiranno come potranno ottenere un ritorno sul loro investimento, non ci sarà alcun movimento. L’unico movimento sarà verso il Ministero delle Finanze per ottenere risorse aggiuntive”, ha evidenziato Putin, affermando che la necessità di attrarre fondi non governativi era già stata discussa in precedenti incontri. “Tutti i Paesi del mondo stanno seguendo questa strada e per questo è necessario adottare un quadro normativo adeguato, creare questo quadro normativo. Poiché è necessario commercializzare i servizi, è necessario assegnare determinati compiti alle agenzie e alle imprese private e fornire loro alcune opportunità, anche su base commerciale”.

Bakanov ha spiegato che il lavoro procede in 2 direzioni: la prima è la creazione del gruppo Rassvet, che diventerà l’equivalente russo di Starlink nella fornitura di servizi di comunicazione; la seconda è la vendita di immagini satellitari ad alta risoluzione, che sarà avviata nel 2026.