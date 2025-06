Spazio, Russia: nuovi satelliti per le comunicazioni in orbita nel 2025

MeteoWeb

Il sistema satellitare russo “Gonets”, in collaborazione con l’azienda “Geoscan”, lancerà nell’estate 2025 due satelliti sperimentali: “Geoscan-4” e “Geoscan-5”. Annunciato durante la conferenza “CIPR-2025”, il progetto prevede l’utilizzo di piccoli satelliti dotati di ricetrasmettitori della rete “Gonets”, parte di Roscosmos. L’obiettivo è testare tecnologie di trasmissione dati a pacchetto, fondamentali per il monitoraggio remoto, le comunicazioni personali e l’Internet delle Cose (IoT). Questi esperimenti supporteranno lo sviluppo di un segmento a bassa orbita per espandere la rete “Gonets”, migliorandone efficienza e copertura globale.