Spazio, Urso: “sulla strada giusta” per una joint venture Italia-Francia

Nel progetto per una joint venture tra gli asset per lo spazio di Leonardo, Airbus e Thales, “io penso che siamo sulla strada giusta anche per quanto hanno deciso il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica francese Macron nel loro importante significativo incontro bilaterale l’altro giorno a Roma”, risponde il Ministro Adolfo Urso che oggi al salone di Parigi-Le Bourget ha incontrato le tre società. “Italia e Francia – dice – intendono cooperare con le altre imprese e gli altri Paesi europei e rispondere alle esigenze dell’Europa, sia nel campo dell’industria spaziale che in quello della difesa e lo faremo insieme”.

È una alleanza, quella nello spazio, che può essere allargata anche alla Germania? “Sicuramente sì”, risponde il Ministro. “Noi ci troviamo in piena sintonia con la Germania e col nuovo governo tedesco in tanti dossier di politica industriale, nella piena consapevolezza, l’abbiamo sempre avuta sin dall’inizio, che le tre grandi potenze industriali europee Italia, Francia, Germania le tre grandi nazioni che hanno fondato la comunità e poi l’Unione Europea, devono oggi più che mai cooperare insieme per dare una risposta adeguata rispetto ai livelli di crisi globale e anche alle necessità della competitività del nostro sistema industriale”.

“A metà luglio mi incontrerò a Parigi con i Ministri Ferracci e Lombard sulla politica industriale e spaziale che è una delle basi del trattato del Quirinale – spiega il Ministro – Il vertice di Roma del 2023 si svolgerà ora a Parigi, è la dimostrazione che Italia e Francia possono collaborare anche all’interno del trattato del Quirinale così come stiamo facendo con la Germania con il piano di azione che è stato deliberato dal Premier Giorgia Meloni con il precedente governo tedesco e che continua con questo governo”.

Cingolani: “a luglio valutazioni su jv spazio Italia-Francia”

Leonardo vuole “concludere entro luglio” il confronto con Airbus e Thales sul progetto di creare una joint venture nel settore dei satelliti e dello spazio, ha detto l’ad, Roberto Cingolani, al salone di Parigi-Le Bourget.