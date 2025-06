Spazio: Vienna e l’ESA hanno lanciato il valzer “Sul bel Danubio blu” per celebrare il 200° anniversario della nascita di Strauss

MeteoWeb

Il 31 maggio 2025, l’Ente per il Turismo di Vienna e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in collaborazione con l’orchestra Wiener Symphoniker, hanno trasmesso nello Spazio il capolavoro di Johann Strauss II, “Sul bel Danubio blu” sotto forma di onde elettromagnetiche alla velocità della luce dall’antenna spaziale DSA 2 dell’ESA a Cebreros, in Spagna. Il segnale ha raggiunto la sonda spaziale Voyager 1 della NASA appena 23 ore dopo, domenica 1 giugno alle ore 20:30 CET.

Rimediare alla dimenticanza cosmica del 1977

La missione “Waltz into Space” ha colmato una lacuna storica: il valzer Sul bel Danubio blu – considerato l’inno ufficioso dello spazio grazie al film di Stanley Kubrick “2001: Odissea nello spazio– non fu infatti incluso sul Voyager Golden Record quando fu lanciato nello spazio nel 1977.

Michael Ludwig, sindaco di Vienna spiega: “Ancora una volta, la città dimostra di essere la capitale mondiale innovativa della musica, che non solo preserva il proprio patrimonio, ma genera anche spunti e idee visionarie”. “Nel 2025 Vienna celebra il 200° anniversario di nascita del proprio Re del Valzer con 65 produzioni in 250 giornate di spettacolo in tutta la città. Con il motto “King of Waltz. Queen of Music”, l’Ente per il Turismo di Vienna ha adottato un approccio innovativo nei confronti della figura di Johann Strauss II, che ha raggiunto il suo apice con ‘Waltz into Space’,” continua.

Norbert Kettner, CEO dell’Ente per il Turismo di Vienna: “Il successo della missione ‘Waltz into Space’ è una testimonianza della capacità di Vienna di fondere tradizione e innovazione. La collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea ci riempie di orgoglio, e la sua disponibilità a sostenere questo progetto è per noi un vero onore, tutt’altro che scontato. Un sincero ringraziamento va a tutti i partner e sostenitori che hanno reso possibile questa celebrazione “cosmica” del patrimonio culturale viennese.”

STREAM IT UP! Il valzer Sul bel Danubio blu alla velocità della luce

Il 31 maggio 2025, alle ore 20:30 CET, l’orchestra Wiener Symphoniker diretta da Petr Popelka si è esibita in un concerto galattico al MAK – Museo di Arti Applicate di Vienna, con la trasmissione in diretta del valzer Sul bel Danubio blu, lanciata con successo nello spazio alle ore 21:30 CET.

Il concerto è stato trasmesso in diretta da Vienna e Madrid, oltre che da Cebreros, presso l’antenna spaziale DSA 2 dell’ESA.

SpaceNotes

“SpaceNotes” ha coinvolto in un’esperienza interattiva il pubblico appassionato di musica con il lancio simbolico nello spazio di una nota per ogni partecipante del valzer Sul bel Danubio blu. A meno di 51 giorni dall’annuncio della missione, tutte le 13.743 note erano già state assegnate – circa 270 al giorno – adottate da persone provenienti da 92 diversi paesi. In Italia sono state richieste 1,641 note.

In qualità di “SpaceNote Ambassadors”, numerose personalità di spicco hanno espresso il proprio sostegno all’iniziativa anche tramite un videomessaggio, tra cui il presidente federale austriaco Alexander van der Bellen, il sindaco di Vienna Michael Ludwig e la star dell’opera spagnola Serena Sáenz.

50° anniversario dell’ESA e 200° compleanno di Strauss: quando scienza e musica si incontrano

Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA, spiega: “La nostra tecnologia consente di trasmettere a grandi distanze non solo dati scientifici, ma anche la creatività artistica umana. Nel 2025 ricorre una doppia ricorrenza: il 200° della nascita di Johann Strauss II e il 50° anniversario dell’ESA. Sono davvero felice di aver celebrato entrambi, trasmettendo in diretta nello spazio il valzer Sul bel Danubio blu dalla nostra stazione di terra di Cebreros”.

Norbert Kettner, Direttore dell’Ente per il Turismo di Vienna, aggiunge: “Il film “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick ha reso il valzer Sul bel Danubio blu l’inno dello spazio, eppure era assente dal Voyager Golden Record del 1977: una svista cosmica alla quale ora abbiamo rimediato. Con “Waltz into Space” la melodia è finalmente arrivata fino alle stelle.”

Nel 2025, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) terrà per la prima volta a Vienna il Living Planet Symposium (LPS) dal 23 al 27 giugno 2025. Il LPS è l’evento internazionale più importante nel campo dell’osservazione della Terra, e riunisce esponenti della politica, rappresentanti dell’industria, scienziati e professionisti del settore spaziale.

In concomitanza con la conferenza, dal 24 al 26 giugno 2025 si terrà in Karlsplatz il festival “Space in the City”, un evento aperto al pubblico che illustra le possibilità innovative e le applicazioni dell’osservazione della Terra e dei dati satellitari generati. In occasione di questo festival, Norbert Kettner, CEO dell’Ente per il Turismo di Vienna, presenterà la missione “Waltz Into Space”.