Spazio, Virkkunen: “tra qualche settimana la proposta Space Act dell’Ue”

“Stiamo finalizzando il nostro Space Act da parte della Commissione. Non entrerò nei dettagli perché la vedrete tra qualche settimana“. Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Sovranità tecnologica, Henna Virkkunen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Telecomunicazioni dell’Unione europea, a Lussemburgo. “Ora che stiamo preparando la nostra legge sulle reti digitali, ci rendiamo conto che i satelliti sono una parte molto importante della nostra infrastruttura di comunicazione“, ha aggiunto. “È importante che l’Europa sia competitiva anche in questa area, che abbiamo le nostre capacità e che rafforziamo l’innovazione e gli investimenti in Europa in questo settore molto importante“, ha concluso.