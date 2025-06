Starship, incidente in Texas: il mega razzo esplode durante test | VIDEO

MeteoWeb

Un significativo incidente ha coinvolto un prototipo del mega razzo Starship di SpaceX alle 6 di oggi ora italiana, mentre si trovava su una piattaforma di test presso la struttura di Starbase in Texas. L’anomalia, di natura non specificata, è avvenuta durante la preparazione per il 10° volo di prova del veicolo. Secondo un comunicato ufficiale di SpaceX, l’incidente non ha causato alcun pericolo per il personale: un’area di sicurezza era stata mantenuta intorno al sito per tutta la durata dell’operazione, e tutti i dipendenti sono al sicuro. Il team di Starbase sta lavorando attivamente per mettere in sicurezza il sito di test e l’area immediatamente circostante, in collaborazione con le autorità locali. SpaceX ha rassicurato che non ci sono pericoli per i residenti nelle comunità limitrofe e ha chiesto di non avvicinarsi all’area mentre le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.

Cos’è Starship

Starship è il sistema di trasporto spaziale di nuova generazione sviluppato da SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, con l’ambizioso obiettivo di rendere i viaggi interplanetari una realtà. Si tratta di un veicolo completamente riutilizzabile, progettato per trasportare sia equipaggio che merci verso l’orbita terrestre, la Luna e, in ultima analisi, Marte.

Il sistema Starship è composto da due elementi principali:

Starship (la navicella spaziale): La parte superiore del veicolo, progettata per ospitare passeggeri o carico e per effettuare manovre nello spazio, inclusi atterraggi e decolli su corpi celesti come la Luna e Marte. È dotata di 6 motori Raptor:

Super Heavy (il razzo booster): Il primo stadio del sistema, un gigantesco razzo propulsore che fornisce la spinta iniziale per lanciare Starship fuori dall'atmosfera terrestre. Super Heavy è alimentato da ben 33 motori Raptor, rendendolo uno dei razzi più potenti mai costruiti.

L’innovazione chiave di Starship risiede nella sua completa riutilizzabilità. Entrambi gli stadi del sistema sono progettati per tornare sulla Terra e atterrare verticalmente, pronti per essere riforniti e riutilizzati in tempi brevi. Questo approccio è fondamentale per ridurre drasticamente i costi dei lanci spaziali e aumentare la frequenza delle missioni.

Gli obiettivi a lungo termine di Starship includono:

Viaggi lunari: La NASA ha già selezionato Starship come lander per le missioni Artemis, che mirano a riportare l’uomo sulla Luna;

Colonizzazione di Marte: L'obiettivo ultimo di Elon Musk è utilizzare Starship per stabilire una base autosufficiente su Marte, rendendo l'umanità una specie multi-planetaria;

L’obiettivo ultimo di Elon Musk è utilizzare Starship per stabilire una base autosufficiente su Marte, rendendo l’umanità una specie multi-planetaria; Turismo spaziale e voli punto-punto: In futuro, Starship potrebbe essere utilizzata anche per voli commerciali nello Spazio e per trasporti ultra-rapidi sulla Terra.

Gli incidenti durante i test, come quello avvenuto oggi, sono una parte comune e attesa del processo di sviluppo di tecnologie così complesse e all’avanguardia. Servono a raccogliere dati preziosi e a identificare eventuali criticità per migliorare il design e la sicurezza del veicolo prima che diventi pienamente operativo.