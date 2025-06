Stasera occhi al cielo per la Luna più bassa degli ultimi 18 anni: il fascino del lunistizio maggiore

MeteoWeb

Così come ieri, anche stasera gli appassionati di astronomia e i semplici curiosi avranno l’occasione di assistere a un evento raro: la Luna piena più bassa degli ultimi 2 decenni. Protagonista la Luna delle Fragole, nome dato dalle popolazioni Algonchine per segnare l’inizio della breve stagione della raccolta delle fragole. Il plenilunio si verifica ufficialmente oggi alle 09:44 ora italiana, ma il disco lunare è apparso pieno già ieri e lo sarà anche stasera, al tramonto, sull’orizzonte sudorientale.

L’illusione della “Luna gigante” e i colori dell’atmosfera

Come spesso accade, la Luna sembrerà più grande quando sorgerà. Si tratta di un’illusione ottica: quando la Luna si trova vicino all’orizzonte, il nostro cervello la percepisce più grande rispetto a quando è alta nel cielo. Inoltre, il suo colore sarà probabilmente giallo-arancio, a causa della diffusione dell’atmosfera terrestre che filtra le lunghezze d’onda più corte, come il blu, lasciando passare quelle più lunghe.

Cos’è il lunistizio maggiore?

Il fenomeno astronomico che rende questa Luna così particolare è il lunistizio maggiore, o “major lunar standstill“. La Luna, infatti, orbita attorno alla Terra su un piano inclinato di circa 5 gradi rispetto all’eclittica, la linea immaginaria lungo la quale il Sole sembra muoversi nel cielo a causa dell’inclinazione dell’asse terrestre (23,5 gradi).

Nel corso di un ciclo di circa 18,6 anni, l’orbita della Luna viene lentamente inclinata al massimo rispetto all’equatore celeste, sotto l’influsso gravitazionale del Sole. Quando ciò accade, la Luna sorge e tramonta in posizioni più estreme sull’orizzonte, e nel cielo raggiunge altezze insolitamente elevate o insolitamente basse, a seconda della stagione.

Una Luna delle Fragole eccezionalmente bassa

Il plenilunio di giugno 2025 cade vicino al solstizio d’estate nell’emisfero Nord, quando il Sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Per un gioco di simmetrie orbitali, la Luna segue una traiettoria molto bassa nel cielo notturno. Quest’anno, l’effetto sarà ancora più accentuato a causa del lunistizio maggiore, portando alla Luna piena più bassa dal 2006.

Secondo EarthSky.org, un evento simile non si ripeterà fino al 2043, rendendo questa Luna delle Fragole un’occasione irripetibile per osservatori e fotografi.

Guardare il cielo con occhi nuovi

In un mondo dominato da schermi e luci artificiali, eventi come questo ci ricordano quanto sia affascinante – e fragile – il nostro legame con il cielo notturno. Questa sera, alzare (o meglio, abbassare) lo sguardo verso l’orizzonte potrebbe essere un’occasione unica per riconnetterci con il ritmo cosmico che scandisce le stagioni della Terra.