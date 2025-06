Stasera occhi puntati ad Ovest, in scena un allineamento cosmico

MeteoWeb

Stasera, 29 giugno, il cielo regalerà uno spettacolo imperdibile agli appassionati di astronomia: un suggestivo allineamento tra Luna, Marte e la stella Regolo. Un evento simile si era già verificato il 1° giugno, ma con una disposizione diversa degli astri. Per osservarlo basterà volgere lo sguardo verso Ovest poco dopo il tramonto, nella direzione della costellazione del Leone.

In questa nuova configurazione, l’astro più in basso sarà Regolo, brillante stella blu che segna il cuore del Leone. Al centro della scena troveremo la Luna crescente, riconoscibile per la sua luminosità tenue e la forma parzialmente illuminata. Più in alto, a completare il triangolo celeste, Marte, il Pianeta Rosso, facilmente distinguibile grazie alla sua caratteristica tonalità arancione.

Allineamento cosmico, i protagonisti

Oltre alla bellezza dell’allineamento, ogni elemento del trio ha peculiarità scientifiche che lo rendono affascinante. La Luna, nostro satellite naturale, è in fase crescente e mostra con chiarezza i suoi crateri e le pianure basaltiche nate da antiche eruzioni vulcaniche.

Marte, il Pianeta Rosso, è da tempo oggetto di studio per la possibile presenza passata (o futura) di vita. Il suo colore deriva dall’abbondanza di ossido di ferro sulla superficie, e attualmente è al centro di numerose missioni spaziali.

Infine, Regolo, una delle stelle più luminose del cielo notturno, dista circa 80 anni luce dalla Terra ed è circa 4volte più calda del nostro Sole. È una stella di tipo spettrale B, che brucia il suo combustibile molto più rapidamente delle stelle più fredde.