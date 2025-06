Stazione spaziale russa: luce verde per la produzione di 3 nuovi razzi Angara-A5M

MeteoWeb

Roscosmos e il Centro Chrunichev hanno firmato un contratto statale per la produzione di 3 razzi vettori Angara-A5M, destinati al lancio dei moduli della futura stazione orbitale russa. Questa versione modernizzata dell’Angara-A5 presenta una capacità di carico aumentata: può trasportare fino a 27 tonnellate in orbita terrestre bassa, rispetto alle 24 tonnellate del modello precedente. Il progetto rientra in un ampio programma di aggiornamento tecnologico, che prevede in futuro anche l’adattamento del razzo per missioni con equipaggio.