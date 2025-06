La stella TOI-6883 non è sola: nuovo studio rivela sistema binario

MeteoWeb

Una nuova ricerca conferma che la stella attorno a cui orbita il pianeta TOI-6883b è parte di un sistema binario. Il pianeta viene così rinominato TOI-6883Ab, segnando un importante aggiornamento nella catalogazione degli esopianeti. TOI-6883, finora considerata una singola stella con un pianeta in orbita, è stata oggetto di uno studio astrometrico appena pubblicato su Research Notes of the American Astronomical Society (RNAAS). L’analisi, condotta da un team di astrofili guidati da Giuseppe Conzo con Fran Campos, Francesco Conti e Ian Sharp, dimostra che si tratta in realtà di un sistema binario visivo composto da due stelle molto simili tra loro, a circa 616 unità astronomiche di distanza (oltre 90 miliardi di km).

Il pianeta scoperto da Conzo & Moriconi nel 2024 orbita attorno alla componente principale, TOI-6883A, e per coerenza con le regole di nomenclatura, la designazione planetaria è stata aggiornata a TOI-6883Ab.

Il sistema è stato analizzato tramite i dati ad altissima precisione della missione Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea. Le due stelle presentano parallassi e moti propri identici, confermando che si muovono insieme nello spazio e sono legate gravitazionalmente. Il periodo orbitale stimato del sistema è di circa 15mila anni.

Il pianeta, un Warm Jupiter secondo la conferma del team SETI guidtato da Lauren Sgro, si trova in un’orbita stabile attorno alla sua stella, ma la presenza della compagna potrebbe avere effetti dinamici a lungo termine, come oscillazioni di Kozai–Lidov, che meritano ulteriori indagini future.

“Questo risultato mostra come anche sistemi apparentemente semplici possano rivelare strutture complesse quando osservati con strumenti adeguati”, spiega uno degli autori Giuseppe Conzo. “È anche un importante esempio di collaborazione tra astronomi professionisti e astrofili”.

Il lavoro ha implicazioni significative per la catalogazione e lo studio dei pianeti extrasolari e rappresenta un passo avanti nella comprensione dell’influenza della molteplicità stellare sulle architetture planetarie.