Stromboli: presentati i sistemi di rilevamento acustici per eruzioni e tsunami

Si è tenuta a Stromboli una riunione presso il Centro Operativo Avanzato della Protezione Civile per definire le procedure operative del nuovo sistema di monitoraggio “Salt Eolie“, attivo sulle isole di Stromboli e Panarea. All’incontro, coordinato dal Direttore Generale della Protezione Civile siciliana Salvatore Cocina, hanno partecipato il Direttore dei Vigili del Fuoco della Sicilia Agatino Carrolo, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Messina Giampiero Rizzo, il Vice Prefetto Vicario di Messina Cettina Pennisi, il sindaco di Lipari Riccardo Gullo e altri rappresentanti locali.

Al centro le innovazioni tecnologiche nella rete di monitoraggio, in particolare i nuovi sistemi acustici progettati per rilevare in anticipo segnali premonitori di eventi naturali estremi come eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti. A Stromboli sono stati installati 4 dispositivi di questo tipo, capaci di offrire un allarme precoce e di permettere interventi tempestivi per la sicurezza della popolazione.

L’incontro si è concluso con un impegno condiviso a potenziare la collaborazione tra istituzioni per rafforzare la capacità di prevenzione e risposta alle emergenze.