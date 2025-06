Stromboli e Vulcano, al via le nuove aperture estive degli Info Point INGV

MeteoWeb

Il prossimo lunedì 30 giugno, alla presenza del Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Fabio Florindo, e delle autorità locali, si terrà l’evento di apertura degli Info Point dell’Istituto a Stromboli e Vulcano, che ogni estate accolgono visitatori, turisti, appassionati e curiosi in percorsi conoscitivi delle terre vulcaniche eoliane. Da oltre vent’anni, i due Info Point, già noti come Centro Informativo INGV di Stromboli e Centro Informativo INGV “Marcello Carapezza” di Vulcano, sono i punti di riferimento dell’informazione e della divulgazione scientifica realizzati dall’INGV in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DPC).

Durante il periodo estivo, quando l’afflusso di turisti e di residenti è maggiore, ricercatori e tecnologi dell’INGV, in collaborazione con studenti delle Università italiane, accolgono i visitatori nei Centri per illustrare le caratteristiche del vulcanismo eoliano e i rischi ad esso connessi, con un approccio multidisciplinare e interattivo alla divulgazione scientifica.

Non solo pannelli e video informativi sulla geologia delle isole e sulle attività di sorveglianza geofisica e geochimica dell’arco eoliano, coordinate dal Centro Monitoraggio Eolie dell’INGV (CME), ma anche monitor dinamici attraverso i quali toccare con mano e in tempo reale le attività di monitoraggio dei vulcani attivi delle isole Eolie.

Come lo scorso anno, inoltre, sarà possibile “fare un volo” sullo Stromboli con l’elicottero virtuale dell’INGV. Un sistema integrato che l’Istituto mette a disposizione per la migliore comprensione delle sue attività e che offre informazioni utili sulle azioni di prevenzione dai pericoli vulcanici e dai rischi naturali.

Nei Centri sono presentate anche le buone pratiche di protezione civile a cura del DPC, con le brochure e le infografiche di “Io non rischio – Stromboli e Vulcano”.

Gli Info Point di Stromboli e Vulcano sono aperti gratuitamente tutti i giorni della settimana, dalle ore 10:00 alle 13:00 e, nel pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, e resteranno aperti almeno fino al 30 settembre.