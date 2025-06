Innovazione e territorio: successo per i NODES’ Tech Sharing Days al Politecnico di Torino

MeteoWeb

Oltre 500 partecipanti, 61 progetti di ricerca applicata, decine di interventi tra pitch, tavole rotonde e incontri diretti con stakeholder. Sono i numeri dei NODES’ Tech Sharing Days, l’evento organizzato il 27 e 28 maggio al Politecnico di Torino dall’Ecosistema dell’Innovazione NODES – Nord Ovest Digitale E Sostenibile, con l’obiettivo di connettere università, territori e mondo produttivo per generare soluzioni concrete alle sfide della transizione digitale ed ecologica. Il cuore dell’iniziativa sono stati gli oltre 60 Proof of Concept (PoC) accademici, sviluppati dai team di ricerca di otto Atenei e suddivisi per aree tematiche – aerospazio, green tech, salute, cultura, montagna, agroindustria. I progetti sono stati presentati in pitch session da 5 minuti, in una vera e propria maratona di innovazione ad alta intensità che ha suscitato grande interesse tra imprese, investitori, incubatori e visitatori.

“Innovare, oggi, è la forma più concreta di progettare il futuro e farlo insieme, in un ecosistema inclusivo, significa generare valore reale per i territori e la società”, si legge nella nota con la quale Stefano Corgnati, Presidente di NODES e Rettore del Politecnico di Torino presenta i PoC Accademici – ha presentato al pubblico i PoC.

Il programma ha incluso anche due tavole rotonde tematiche:

Il 27 maggio, moderata da Filomena Greco (Il Sole 24 Ore), dedicata a “Innovazione e trasferimento tecnologico: NODES e la ricerca accademica come motore d’impresa”, con interventi da parte di rappresentanti degli Atenei e di realtà come Compagnia di San Paolo, LifTT, Claris Venture, Club degli Investitori e gli incubatori I3P e 2i3T.

Il 28 maggio, moderata da Cristina Palazzo (La Repubblica), incentrata su “Sostenibilità e innovazione nei territori NODES”, con la partecipazione di Visit Piemonte, UNCEM Piemonte, CCIAA Torino, Eleva e HUB NODES.

Accanto ai momenti istituzionali e scientifici, l’evento ha offerto spazi informali di networking e light lunch con prodotti locali, a valorizzare anche l’identità agroalimentare del Nord Ovest. Finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR – NextGenerationEU, NODES è uno degli undici Ecosistemi dell’Innovazione italiani. Un progetto da oltre 112 milioni di euro che coinvolge più di una trentina di partner tra università, centri di ricerca, poli di innovazione, incubatori e acceleratori, con l’obiettivo di trasformare il sapere scientifico in soluzioni concrete e condivise. “I Tech Sharing Days sono un’occasione concreta per mostrare cosa accade quando la ricerca accademica incontra le imprese – ha dichiarato Chiara Ferroni, Direttore Generale di NODES in chiusura dell’evento – e confermano che il trasferimento tecnologico è una leva strategica per il futuro del nostro territorio”.