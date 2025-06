Sudafrica imbiancato: arriva la prima neve, allerta meteo in diverse province | VIDEO

MeteoWeb

La prima neve dell’inverno ha imbiancato diverse regioni del Sudafrica a partire da domenica mattina, accompagnata da un’intensa ondata di maltempo. Le aree montuose di Western Cape, Northern Cape, Eastern Cape e Lesotho sono state coperte da uno spesso manto nevoso, mentre le temperature continuano a scendere drasticamente. Le immagini del paesaggio innevato stanno invadendo i social, testimoniando uno spettacolo invernale raro per molte zone del Paese. La nevicata è proseguita anche in queste ore, in particolare nella zona del Sani Pass.

Secondo il bollettino di Snow Report Southern Africa, si prevedono forti temporali nelle regioni orientali e meridionali del KwaZulu-Natal. In risposta, il Centro Provinciale di Gestione dei Disastri è in stato di massima allerta.

Sudafrica, nevicata tra Nxuba e Graaff-Reinet