Crolla Sunnova, gigante del solare residenziale USA: istanza di fallimento e settore in crisi

Sunnova Energy International, tra i maggiori installatori di pannelli solari residenziali negli Stati Uniti, ha presentato istanza di fallimento lunedì, evidenziando le difficoltà del settore delle energie rinnovabili. Con un debito di 8,9 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato crollata da oltre 5 miliardi, l’azienda texana, che serviva oltre 400.000 clienti, pianifica di vendere o liquidare i suoi asset. E’ quanto riferito dal The Wall Street Journal. Il punto centrale dell’articolo è la crisi del settore solare residenziale, colpito da incertezze politiche, riduzione degli incentivi fiscali e tassi di interesse elevati.

Sunnova, fondata nel 2012, è cresciuta grazie a finanziamenti per installazioni solari e leasing di pannelli, ma dal 2023 ha subito un calo della domanda. Nel 2024 ha riportato una perdita netta di 448 milioni di dollari, con le azioni in caduta del 93% dal picco del 2021. Anche Solar Mosaic, che offre prestiti per il solare, ha dichiarato bancarotta, citando le stesse incertezze normative. Le politiche dell’amministrazione Trump, inclusa una proposta di legge che elimina crediti fiscali per il solare residenziale, hanno aggravato la situazione, scoraggiando gli investitori. Sunnova ha tentato di ristrutturare il debito, coinvolgendo creditori come Oaktree Capital e assumendo un nuovo CEO, Paul Mathews, ma senza successo. A maggio ha licenziato il 55% della forza lavoro (718 dipendenti) e ha abbandonato una garanzia di prestito federale di 3 miliardi. La crisi riflette un settore in difficoltà, con altre aziende come SunPower e Lumio già fallite.