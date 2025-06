Una svolta nella rigenerazione: riattivato nei topi il gene per ricostruire l’orecchio

MeteoWeb

Per la prima volta, è stato possibile rigenerare il tessuto dell’orecchio in un mammifero, aprendo nuove prospettive nella medicina rigenerativa. L’impresa è stata realizzata da un gruppo di ricerca cinese che ha pubblicato i risultati sulla prestigiosa rivista Science. Gli scienziati hanno riattivato nei topi un gene chiamato Aldh1a2, silenziato dall’evoluzione, che regola il metabolismo della vitamina A, molecola fondamentale per i processi di rigenerazione cellulare.

In natura, solo alcuni animali come salamandre e pesci sono in grado di rigenerare parti del corpo, ma tra i mammiferi questa capacità è molto limitata. Tuttavia, specie come conigli e capre riescono a rigenerare strutture complesse come il padiglione auricolare. Confrontando specie con e senza capacità rigenerative, i ricercatori hanno individuato Aldh1a2 come elemento chiave.

Somministrando vitamina A o riattivando il gene nei topi, i ricercatori hanno ottenuto la ricrescita del tessuto auricolare. Questo risultato rappresenta un passo decisivo verso terapie future basate sull’attivazione genetica, superando i limiti attuali delle staminali e della terapia genica tradizionale. La scoperta potrebbe un giorno portare alla rigenerazione di tessuti anche nell’uomo.