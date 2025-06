Possibili tagli alla NASA, 3 missioni spaziali chiave a rischio ma l’ESA punta all’autonomia

MeteoWeb

L’Europa dello spazio guarda con attenzione ai tagli al budget della NASA minacciati dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed è più decisa che mai a puntare sulla sua autonomia. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Josef Aschbacher, nella conferenza stampa organizzata a conclusione dei due giorni di riunione del Consiglio dell’ESA e alla quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio dell’agenzia, lo svizzero Renato Krpoun, e i responsabili dei direttorati dell’ESA. Se confermati, i tagli al budget della NASA per le missioni scientifiche metterebbero in crisi le 19 missioni condotte in collaborazione da ESA e NASA. Quale sarà l’impatto non è chiaro e, ha detto Aschbacher, si potrà avere un quadro più preciso nella Conferenza Ministeriale dell’ESA in programma il 27 novembre in Germania, a Brema.

Gli Stati membri hanno invitato a “ricercare partnership rafforzate con altri partner”, ha aggiunto Aschbacher, citando in particolare Canada, India e Giappone.

L’ESA sta celebrando i suoi 50 anni in ottime condizioni, ha detto il direttore generale, riferendosi alle condizioni finanziarie dell’agenzia, ai tanti obiettivi raggiunti e alle missioni che hanno segnato nuovi successi, come Biomass. Lo spazio europeo è quindi in buona salute, pronto ad affrontare cambiamenti complessi come quelli che potrebbero derivare dai tagli della NASA. “Aspettiamo le decisioni finali degli USA, ma nulla al momento è stato cancellato”, ha detto Aschbacher. Non si esclude che “si dovranno affrontare grandi cambiamenti“, e “la priorità – ha aggiunto – è conservare l’autonomia”.

Il piano di Trump, che dovrà essere approvato dal Congresso in autunno, prevede in particolare l’abbandono graduale della capsula Orion, sviluppata per il programma lunare Artemis, così come quello della stazione lunare Gateway che doveva essere installata in orbita attorno al nostro satellite naturale. Anche il tanto atteso ritorno sulla Terra dei campioni di roccia raccolti su Marte sarebbe abbandonato e numerosi programmi scientifici sarebbero ridotti o cancellati. Tutti progetti a cui collabora l’ESA.

Pur proseguendo il loro lavoro nell’ambito di Artemis, le industrie che forniscono l’ESM (il modulo di servizio della navicella Orion) stanno lavorando a “missioni alternative” o a come “massimizzare la riutilizzabilità” degli elementi europei del Gateway, ha spiegato Daniel Neuenschwander, direttore dell’Esplorazione umana e robotica.

Al momento le relazioni fra ESA e NASA proseguono con la collaborazione di sempre, ha rilevato Carole Mundell, a capo del direttorato dell’ESA per le missioni scientifiche: “con la NASA abbiamo 19 missioni in comune e potremmo mitigare l’impatto per 16 di esse”.

Tre missioni chiave a rischio…

Mundell ha rivelato che l’osservatorio spaziale di onde gravitazionali LISA, l’orbiter di Venere EnVision e il più grande osservatorio a raggi X mai progettato, NewAthena, potrebbero essere minacciati se venissero attuati i tagli al bilancio proposti dalla NASA nel bilancio dell’anno fiscale 2026 di Trump. L’ESA ritiene che, in questa fase iniziale, l’impatto possa essere mitigato sulle altre 16 missioni in collaborazione con la NASA, ma le tre restanti missioni potrebbero richiedere una riconsiderazione, qualora dovessero essere realizzate. “Stiamo valutando tre potenziali missioni che, qualora la proposta di bilancio venisse approvata così come è stata scritta, richiederebbero azioni di recupero. Si tratta di LISA, EnVision e NewAthena“, ha dichiarato Mundell.

Mundell ha proseguito sottolineando quanto l’ESA apprezzi la collaborazione tra Europa e NASA, ma ha aggiunto che l’Europa possiede o potrebbe acquisire le capacità tecniche per ridurre e riprodurre gli elementi mancanti. “È un aspetto su cui stiamo lavorando ora“, ha aggiunto.

…ma non solo

Il numero di missioni che potrebbero essere minacciate se l’ESA fosse costretta a ridistribuire i fondi va oltre le tre missioni menzionate sopra. Sebbene il lancio del 16 novembre 2025 del satellite Sentinel-6B per il monitoraggio dell’innalzamento del livello del mare si svolgerà come previsto, anche la sua missione gemella, Sentinel-6C, potrebbe essere influenzata dai tagli al budget proposti, se questi venissero approvati.

“Quando ero direttore dell’Osservazione della Terra, ho proposto di rinominare un satellite Sentinel-6 Michael Freilich [dal nome dell’ex direttore della Divisione di Scienze della Terra presso il Science Mission Directorate presso la sede centrale della NASA dal 2006 al 2019]“, ha aggiunto Aschbacher. “Sarebbe un Peccato che Sentinel-6C non sia finanziato o supportato, poiché è il successore della missione Michael Freilich, che si trova ancora nello spazio. Abbiamo proposto che il nostro satellite prendesse il nome da un amministratore della NASA come segno tangibile della profonda cooperazione tra NASA ed ESA”.

ExoMars

I tagli al bilancio proposti dagli Stati Uniti potrebbero avere un impatto anche sul rover Rosalind Franklin per Marte, precedentemente noto come rover ExoMars. Questo perché l’esploratore robotico che prende il nome dall’illustre chimico britannico avrebbe dovuto essere dotato di diversi componenti forniti dalla NASA.

L’ESA potrebbe ora cercare di sviluppare autonomamente le tecnologie per i tre elementi principali del rover che saranno forniti dalla NASA: il lanciatore, l’unità di riscaldamento degli isotopi radioattivi e il motore aerofrenante. Ciò richiederà tempo e potrebbe influire sulla tempistica della missione, che avrebbe visto Rosalind Franklin raggiungere Marte nel 2028.

Nulla è ancora definitivo

Naturalmente, nulla è ancora definitivo, dato che il Congresso degli Stati Uniti deve ancora avere l’ultima parola su come allocare i fondi federali. Una decisione definitiva sul bilancio discrezionale per l’anno fiscale 2026 è prevista per l’autunno del 2025. Nel frattempo, l’ESA si riunirà a fine novembre per finalizzare il proprio bilancio. Ciò significa che l’agenzia spaziale potrebbe dover procedere con la pianificazione di emergenza e la stesura del bilancio prima che si conosca l’esito finale dei tagli al bilancio proposti dagli Stati Uniti.

“Si prevede che la tempistica sia forse appena prima che vengano prese le decisioni, e che il bilancio dell’anno fiscale 26 sia noto con certezza. Dobbiamo valutare, da un lato, quanto costa aspettare e quanto a lungo possiamo aspettare”, ha affermato Aschbacher. “Ci sono molte analisi e opzioni che devono essere verificate e discusse. In breve, il punto principale è che abbiamo concordato di garantire che l’Europa aumenti la sua resilienza e autonomia per garantire di disporre delle tecnologie di cui abbiamo bisogno nel prossimo futuro”, ha concluso.