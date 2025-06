Tajani incontra il ministro degli Esteri dell’Uruguay: dall’accordo Ue-Mercosur all’agricoltura

MeteoWeb

Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha ricevuto oggi alla Farnesina il suo omologo dell’Uruguay, Mario Lubetkin. L’incontro ha fornito l’occasione per fare il punto sull’eccellente stato delle relazioni bilaterali, caratterizzate da profondi legami in ambito politico, commerciale e culturale e rafforzate anche da una numerosa presenza italiana nel Paese. “Il ministro Tajani – si legge in una nota della Farnesina – ha confermato il carattere prioritario dell’America Latina per la politica estera italiana, sottolineando la vocazione del nostro Paese a farsi voce del continente latino-americano presso Bruxelles e le capitali europee. Anche in tale ottica, Roma ospiterà ad ottobre la conferenza Italia – America Latina”.

Tajani ha confermato al suo omologo il sostegno italiano alla finalizzazione dell’accordo Ue-Mercosur, specificando al contempo la necessità di tenere in adeguato conto le preoccupazioni di settori produttivi chiave, come quello dell’agricoltura. Piena sintonia è stata registrata sui principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all’Ucraina. Su questo ultimo dossier, l’Uruguay parteciperà per la prima volta alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina di luglio, co-organizzata a Roma in luglio dai governi italiano ed ucraino. Il ministro Tajani ha infine colto l’occasione per invitare Lubetkin al prossimo vertice sull’Italofonia, che si terrà in Italia nei prossimi mesi.