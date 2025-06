Tajani in missione a Nizza: l’Italia al centro del vertice sul Mediterraneo connesso tra energia, digitale e trasporti

MeteoWeb

Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani sarà in missione domani a Nizza su delega del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per prendere parte al vertice sul “Mediterraneo connesso”, organizzato dalla Francia a margine della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Il vertice è dedicato al tema della connettività, declinata nella dimensione fisica, digitale ed energetica. L’obiettivo è mobilitare cooperazione e investimenti, sia nel settore delle infrastrutture di connessione (sottomarino, marittimo o terrestre), sia per quanto riguarda i terminali (porti fisici o hub digitali).

Al vertice, presieduto dal presidente francese Macron, prenderanno parte numerosi Paesi del bacino del Mediterraneo e del Golfo. Sono state coinvolte inoltre anche istituzioni finanziarie internazionali e responsabilità di alcuni dei principali porti navali delle due regioni. Il governo italiano attribuisce importanza prioritaria ai temi oggetto del vertice, aggiunte la nota. Progetti di interconnessione energetica strategica, come Elmed, Medlink e il Corridoio Meridionale dell’Idrogeno (South H2 Corridor), consentiranno l’importazione di energia rinnovabile e idrogeno pulito dal Nord Africa all’Italia e all’Europa attraverso collegamenti sottomarini in un’ottica di sicurezza e diversificazione energetica. Linee di azione parallele caratterizzano anche il settore dell’interconnessione digitale.

Il tema dei trasporti marittimi, infine, vede l’Italia svolgere un ruolo da protagonista: in tale filone si inserisce il progetto Imec, il Corridoio Economico India – Medio Oriente – Europa, che vede il porto di Trieste posizionarsi come hub d’ingresso di primaria importanza.