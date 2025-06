Teheran nel caos: migliaia in fuga mentre la città si allaga. Le immagini in diretta dall’Iran | VIDEO

MeteoWeb

Le acque reflue stanno allagando le strade di Teheran dopo che gli attacchi missilistici israeliani hanno fatto scoppiare una conduttura nella capitale iraniana, riporta il Telegraph. Impressionanti le immagini (vedi video a corredo dell’articolo), mentre migliaia di cittadini sono in fuga dalla città sotto attacco mirato da parte di Israele. Il capo della polizia stradale delle forze Faraja (forze dell’ordine iraniane) sul traffico anomalo nella capitale iraniana ha appena detto: “Da alcune ore, a causa dell’aumento del volume di traffico dovuto alla chiusura di alcune scuole e all’implementazione del lavoro da remoto da parte del governo, il percorso da Teheran verso il nord ha registrato, come in altre festività, un’elevata richiesta. Di conseguenza, dalle 15:30 il percorso da Marzanabad verso Teheran è stato bloccato e il traffico nella direzione da Teheran verso il nord è stato reso a senso unico“.

“Tutte le uscite di Teheran – ha aggiunto – inclusi i percorsi di Haraz, Teheran-Karaj, Rasht-Qazvin e Teheran-Qom, stanno affrontando un traffico intenso. Si chiede agli automobilisti di avere pazienza e di rispettare le leggi del codice della strada durante il transito“.

Tutto quello che c’è da sapere su Teheran

Teheran, capitale dell’Iran, è la città più grande del Paese, situata ai piedi dei monti Alborz, nel nord dell’Iran. Si estende in una vasta area metropolitana che comprende numerosi quartieri e sobborghi, con una netta distinzione tra la parte nord, più ricca e moderna, e la parte sud, più popolare e meno sviluppata. Teheran è il centro politico ed economico dell’Iran. Qui hanno sede le principali istituzioni statali, le grandi aziende pubbliche (soprattutto del settore petrolifero e energetico), banche e università. Il settore terziario domina, ma esistono anche importanti aree industriali nella periferia.

Teheran conta circa 9 milioni di abitanti all’interno dei confini municipali e oltre 15 milioni nell’area metropolitana, rendendola una delle città più popolose del Medio Oriente. La sua crescita è stata vertiginosa: nel 1900 aveva appena 200.000 abitanti, cresciuti a oltre 1,5 milioni nel 1956, fino ai numeri attuali. Alcuni riferimenti storici: