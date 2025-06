Tempesta devasta il porto di Neuchâtel–St-Blaise: raffiche fino a 140 km/h | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta ha colpito oggi la zona portuale di Neuchâtel–St-Blaise, sconvolgendo la tranquillità della celebre località svizzera. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 140 km/h, abbattendo alberi, danneggiando imbarcazioni e provocando disagi alla viabilità locale. Testimoni riferiscono scene caotiche, con oggetti spazzati via dal vento e forti onde che si abbattevano sulle banchine. Le autorità locali sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza le aree più colpite e valutare i danni. Il maltempo, secondo i meteorologi, è il risultato di un fronte instabile che ha attraversato la regione nelle ultime ore. I residenti sono stati invitati alla prudenza e a evitare le zone costiere fino al miglioramento delle condizioni. L’evento rappresenta uno dei più intensi episodi di vento registrati nella regione negli ultimi anni.