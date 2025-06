Tempesta geomagnetica in corso: “CIR” colpisce la Terra prima del previsto

MeteoWeb

Una tempesta geomagnetica classe G2 è attualmente in corso, dopo che una regione di interazione co-rotante (CIR) ha colpito il campo magnetico terrestre con alcune ore di anticipo rispetto alle previsioni. Secondo lo Space Weather Prediction Center della NOAA, la tempesta potrebbe intensificarsi nelle prossime ore e raggiungere la categoria G3.

Cos’è una regione di interazione co-rotante (CIR)?

Una CIR si forma quando un flusso di vento solare veloce raggiunge un flusso più lento emesso in precedenza dal Sole. Questo scontro genera una zona di compressione che può contenere onde d’urto e campi magnetici rafforzati, capaci di interagire intensamente con il campo magnetico terrestre. Le CIR sono particolarmente comuni nei periodi in cui il Sole è attivo, ma possono verificarsi anche lontano dai picchi di attività solare, rendendole una fonte imprevedibile ma significativa di disturbi geomagnetici.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche (principalmente protoni ed elettroni) emesse dalla corona solare. A seconda della regione del Sole da cui proviene, questo vento può viaggiare a velocità diverse. Il vento solare “lento” ha una velocità di circa 300–500 km/s, mentre quello “veloce” può superare i 700 km/s. Quando queste due componenti si scontrano, possono nascere le CIR.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea del campo magnetico terrestre causata dall’interazione con il vento solare o con strutture come le CIR o le espulsioni di massa coronale (CME). Queste tempeste vengono classificate in base alla loro intensità (da G1 a G5), e una tempesta di classe G2, come quella in corso, può causare interferenze moderate su satelliti e reti elettriche, oltre a spettacolari aurore visibili in molte parti del mondo.