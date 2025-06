Tempesta geomagnetica in arrivo: la Terra oggi sfiorata da una CME

MeteoWeb

Secondo i previsori dello Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), una nube di particelle solari espulsa dal Sole 3 giorni fa potrebbe sfiorare la Terra oggi, sabato 7 giugno. L’evento, noto come CME (espulsione di massa coronale), si è originato da un’eruzione di un filamento magnetico vicino all’equatore solare.

L’impatto previsto è lieve: si tratta infatti di una tempesta geomagnetica di classe G1, la categoria più bassa nella scala NOAA, che potrebbe comunque causare leggere variazioni nei campi magnetici terrestri.

Cosa sono i filamenti magnetici?

I filamenti magnetici sono strutture visibili sul disco solare come linee scure e allungate, sospese sopra la superficie del Sole da complessi campi magnetici. In realtà, sono immense nuvole di plasma (gas caldo ionizzato) che seguono le linee dei campi magnetici del Sole. Quando queste strutture perdono stabilità, possono esplodere violentemente e liberare enormi quantità di materia nello Spazio: è proprio ciò che è accaduto pochi giorni fa.

Cos’è una CME?

Una CME (Coronal Mass Ejection) è una gigantesca espulsione di plasma e campo magnetico dalla corona solare, lo strato esterno dell’atmosfera del Sole. Questi eventi possono trasportare miliardi di tonnellate di materiale solare a velocità che raggiungono milioni di chilometri all’ora. Se una CME è diretta verso la Terra, può interagire con la magnetosfera terrestre, causando effetti più o meno intensi, a seconda della sua forza e della sua direzione.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea della magnetosfera terrestre, causata dall’interazione con particelle cariche provenienti dal Sole, in particolare da eventi come le CME. Le tempeste sono classificate dalla NOAA in base alla loro intensità da G1 (minore) a G5 (estrema). Una tempesta G1, come quella prevista oggi, può causare lievi disturbi ai sistemi di comunicazione, leggere fluttuazioni nelle reti elettriche ad alta latitudine e aurore visibili in zone settentrionali.