La Tempesta Tropicale Barbara si rafforza al largo del Messico, allerta alluvioni lampo

MeteoWeb

La Tempesta Tropicale Barbara si sta rafforzando al largo della costa pacifica del Messico e oggi potrebbe trasformarsi in uragano. Secondo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center statunitense, Barbara si trova a circa 375 km a Ovest-Sud/Ovest del porto turistico di Zihuatanejo, nello Stato di Guerrero. Fa registrare venti massimi sostenuti di 100 km/h e si muove in direzione Ovest-Nord/Ovest a 17 km/h.

Si prevede che la tempesta rimanga in mare, sebbene le forti piogge potrebbero causare alluvioni lampo e frane sulla costa occidentale del Messico. Tra i 5 e i 10 cm di pioggia sono possibili in alcune zone degli Stati di Guerrero, Michoacán, Colima e Jalisco. Le mareggiate che interesseranno alcune parti della costa sudoccidentale del Messico nei prossimi giorni potrebbero produrre condizioni pericolose per la vita, ha avvertito il Centro Uragani.

Un’altra tempesta tropicale, Cosme, si è formata a Sud/Ovest rispetto alla tempesta Barbara e non rappresenta al momento alcuna minaccia per la terraferma. Cosme fa registrare venti massimi sostenuti a 75 km/h e potrebbe raggiungere nelle prossime ore la forza di uragano, secondo i meteorologi statunitensi. Si muove verso Nord/Ovest a 15 km/h ed il centro si trova a circa 1.045 km a Sud-Sud/Ovest della punta meridionale della Baja California.