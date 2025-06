La Tempesta Tropicale Dalila prende forma nel Pacifico orientale

MeteoWeb

La tempesta tropicale Dalila si è formata nell’Oceano Pacifico orientale, appena a Sud della costa sudoccidentale del Messico. Il ciclone si trova a circa 305 km a Sud di Zihuatanejo, nello Stato messicano del Guerrero, ha riportato il National Hurricane Center di Miami. La tempesta tropicale ha fatto registrare venti massimi sostenuti di 65 km/h e si sta muovendo a 20 km/h. Si prevede che Dalila porti fino a 15 cm di pioggia in alcune parti degli Stati di Guerrero, Michoacán e Colima nelle prossime ore. Un avviso per tempesta tropicale è in vigore per una porzione della costa messicana a Ovest di Città del Messico. Dalila dovrebbe continuare a muoversi parallelamente alla costa, rimanendo al largo.