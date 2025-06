La tempesta Wutip devasta il Vietnam: piogge torrenziali, forti venti, allagamenti e frane

MeteoWeb

La tempesta tropicale Wutip ha colpito duramente il Vietnam centrale, causando piogge torrenziali, forti venti, allagamenti e frane: è quanto riferisce il Centro nazionale vietnamita per le previsioni idrometeorologiche, citato da Vietnam News. Alle 4 ora locale, l’occhio della tempesta si trovava nei pressi dell’isola cinese di Hainan, con venti che raggiungevano i 102 km/h e raffiche fino a 133 km/h. Wutip, la prima tempesta della stagione nella regione, dovrebbe indebolirsi entro il 16 giugno, spostandosi verso la Cina meridionale.

Le autorità vietnamite hanno emesso un’allerta di livello 3 per le aree settentrionali del Mar Orientale e del Golfo del Tonchino, prevedendo onde fino a 6 metri e venti di forza 13 lungo la costa tra Hai Phong e Nghe An. In sole 24 ore sono caduti oltre 600 mm di pioggia in diverse province centrali, tra cui Hue, Kon Tum e Quang Tri, dove più di 2.000 famiglie sono state evacuate. Numerosi distretti risultano isolati a causa di allagamenti e smottamenti che hanno danneggiato infrastrutture stradali e migliaia di ettari di risaie. L’allerta meteo resta alta anche per i prossimi giorni.