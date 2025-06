Tempeste di sabbia sahariana: l’immagine ESA della settimana 

MeteoWeb

Una spessa coltre di sabbia e polvere proveniente dal Deserto del Sahara, che soffia dalla costa occidentale dell’Africa attraverso l’Oceano Atlantico, è visibile in queste immagini. Le tempeste di sabbia, che sono comuni nel Sahara, si verificano quando grandi quantità di particelle di polvere provenienti dal deserto vengono sollevate da forti venti. Possono fluttuare per giorni o addirittura settimane – a seconda di quanto secche, veloci e turbolente diventano le masse d’aria. I venti nell’alta troposfera possono poi trasportare la polvere attraverso oceani e continenti. Questo tipo di tempesta di sabbia sahariana è anche nota come Strato d’Aria Sahariano, che si forma tipicamente tra la tarda primavera e l’inizio dell’autunno.

Queste immagini combinano diverse osservazioni di Copernicus Sentinel-3 e Copernicus Sentinel-5P acquisite il 7 maggio 2025. L’immagine ottica di Sentinel-3 a sinistra mostra un denso pennacchio arancione di sabbia sahariana su circa 150.000 kmq dell’Oceano Atlantico orientale. Le piccole isole di Capo Verde fanno capolino da sotto le nuvole nell’angolo in alto a sinistra. Nell’immagine a destra, una acquisizione di Sentinel-5P è stata sovrapposta all’immagine di Sentinel-3 per mostrare la concentrazione di aerosol nel pennacchio di polvere: le tonalità più scure dell’arancione denotano concentrazioni di aerosol più dense. Sentinel-5P è dotato dello strumento all’avanguardia Tropomi che mappa una moltitudine di gas traccia e può misurare l’indice di aerosol, che è un indicatore della presenza e dell’intensità di aerosol come la polvere.

Questa combinazione di immagini satellitari di Sentinel-3 e Sentinel-5P consente agli scienziati di migliorare la loro comprensione di queste enormi nuvole di polvere e ai meteorologi di fornire migliori previsioni sulla qualità dell’aria. Questi dati sono estremamente importanti – ad esempio – per i modelli di qualità dell’aria utilizzati dal Servizio di Monitoraggio dell’Atmosfera di Copernicus per prevedere la qualità dell’aria su scala globale valutando la concentrazione di particolato atmosferico, nonché per monitorare e prevedere la distanza percorsa dallo strato di polvere, il modo in cui si svilupperà e quindi gli effetti che avrà localmente.

Le tempeste di sabbia possono contribuire in modo significativo alla riduzione della qualità dell’aria e rappresentare un rischio per la salute umana. Le particelle sospese, infatti, causano cieli velati, attivano allerte sulla qualità dell’aria e, se inalate, possono portare ad affezioni cardiovascolari e problemi polmonari. Tuttavia, la polvere sahariana in movimento svolge un ruolo importante nel nostro ecosistema. È una fonte importante di minerali e nutrienti per il fitoplancton e per gli ecosistemi dall’altra parte del mondo, compresa la foresta pluviale amazzonica. E’ quanto si legge in un articolo dell’ESA in collaborazione con Rivista Geomedia.