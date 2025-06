Le tempeste tropicali Barry e Flossie si formano al largo delle coste del Messico | MAPPE

MeteoWeb

La tempesta tropicale Barry si è formata oggi vicino alla costa sudorientale del Messico e si prevede che colpisca la regione per diversi giorni. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il centro della tempesta si trova circa 140km a est-sudest di Tuxpan, in Messico, e circa 265km a sud-est di Tampico, sempre in Messico, secondo l’U.S. National Hurricane Center (NHC) di Miami. I venti massimi sostenuti sono di 65km/h e si muove verso nord-ovest a una velocità di 9km/h. È in vigore un’allerta per tempesta tropicale lungo la costa del Messico, da Boca de Catán a sud fino a Tecolutla. Si prevede un leggero rafforzamento della tempesta prima di raggiungere la costa sudorientale del Messico. È previsto un rapido indebolimento dopo lo spostamento del sistema verso l’interno.

I meteorologi hanno affermato che la tempesta potrebbe scaricare dagli 80 ai 150mm di pioggia, con un massimo isolato di 250mm su Veracruz, San Luis Potosi e Tamaulipas fino a lunedì 30 giugno.

Nel frattempo, la tempesta tropicale Flossie si è formata al largo della costa sudoccidentale del Messico. Secondo gli ultimi aggiornamenti, si trovava circa 390km a sud di Acapulco e si muove verso ovest a una velocità di 15km/h con venti massimi sostenuti di 65km/h. Un’allerta per tempesta tropicale è in vigore per la costa sudoccidentale del Messico, da Zihuatanejo a Cabo Corrientes.

Si prevede che Flossie si trasformi in uragano lunedì 30 giugno o martedì 1 luglio, ma che rimanga in acque aperte appena a ovest del Messico. I meteorologi hanno affermato che la tempesta potrebbe scaricare da 80 a 150mm di pioggia, con un massimo isolato di 250mm in alcune zone di Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima e Jalisco fino all’inizio della prossima settimana.